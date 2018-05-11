В Украине повышаются цены на бензин и дизтопливо

В период с 10 по 11 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали в некоторых сетях АЗС.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, на 0,35-0,55 грн./л все виды топлива подорожали на станциях "Олас": А-92 – до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л, А-95+ – до 29,95 грн/л, ДТ – до 26,80 грн/л.

В сети Glusco бензины и дизельное топливо подорожали на 0,15 грн/л. Такие сети как "Автотранс" и Jazz Oil повысили цены на 15-40 коп./л.

Средние цены по стране 11 мая снизились на 1 коп./л.

Напомним, мировые цены на нефть снижаются после достижения максимальных отметок с ноября 2014 года на фоне ситуации вокруг Ирана.

Экономическая правда