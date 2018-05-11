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Гривня ослабла на закрытие межбанке

Пятница, 11 мая 2018, 17:10
 

11 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,21 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,19-26,21 гривни;

Евро - 31,31-31,34 гривни;

Российский рубль - 0,4253-0,4259 гривни.

Напомним, 11 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,15-26,18 гривни за доллар.

Экономическая правда

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