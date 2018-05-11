Гривня ослабла на закрытие межбанке
Пятница, 11 мая 2018, 17:10
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11 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,21 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,19-26,21 гривни;
Евро - 31,31-31,34 гривни;
Российский рубль - 0,4253-0,4259 гривни.
Напомним, 11 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,15-26,18 гривни за доллар.
Экономическая правда