В Украине упало автопроизводство

В апреле 2018 силами шести украинских заводов было изготовлено 675 автотранспортных средств, что на 13% меньше, чем в марте.

Об этом сообщает Укравтопром.

Статистика легкового сегмента отечественного автопрома по-прежнему продолжает формировать только крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda, объем выпуска которых в апреле упал на 10% до мартовского результата.

Всего в прошлом месяце было собрано со шкодовских машинокомплектов 615 авто.

Производство автобусов за месяц снизилось на 13% и составило 54 единицы.

Три автобуса произвел "ЗАЗ", по одному - Корпорация "Богдан" и черниговский автозавод корпорации "Эталон", завод "Часовоярские автобусы" изготовил 14 автобусов и "Черкасский автобус" - 35 единиц.

Коммерческих автомобилей в апреле было произведено 6 штук - один на ЗАЗе и пять на заводе "Черкасский автобус". Такой показатель на 79% меньше мартовского результата.

В статистике отсутствуют данные по КрАЗа, который по непонятным причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

Напомним, в апреле 2018 года в Украине было зарегистрировано 6,5 тыс. подержанных автомобилей, что на 44% больше, чем в апреле прошлого года.

Экономическая правда