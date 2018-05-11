Минфин хочет урезать расходы на СБУ и ГПУ

Министр финансов Александр Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности.

Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

"Сегодня у нас количество прокуроров на тысячу человек населения самое высокое в Европе. Далее — Служба безопасности. Я в первую очередь имею в виду экономические подразделения. Лучше на контрразведку выделять больше денег, ведь она реально защищает нашу независимость. В сокращении бюджетов ГПУ и СБУ мы не только экономим расходы, но еще и даем дополнительные стимулы для развития экономики", - сказал министр.

По его словам, такое сокращения будет компенсатором потерь при ведении налога на выведенный капитал, который не поддержали в Международном валютном фонде из-за рисков для экономики.

"Даже если будут потери для бюджета, а учитывая то, что в первые годы они будут, мы должны найти компенсаторы", - добавил Данилюк.

Как сообщалось, 8 февраля 8 депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления, где предлагают признать работу Министерства финансов неудовлетворительной и уволить министра финансов Александра Данилюка.

21 декабря 2017 года Данилюк обвинил Генеральную прокуратуру в попытках препятствовать расследованию по Приватбанку и выступил с требованием отставки генпрокурора Юрия Луценко.

20 декабря нардеп Сергей Лещенко обнародовал письмо одиозного сотрудника Генпрокуратуры Константина Кулика к СБУ с требованием проверить созданный Данилюком и Саакашвили "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

Летом 2017 года Генпрокуратура подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

4 сентября Генпрокуратура закрыла производство о полноте уплаты налогов Данилюком.

В начале ноября Государственная фискальная служба возобновила налоговую проверку в отношении министра.

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