Правительство упростило условия ведения бизнеса

Кабинет министров принял решение о дерегуляции бизнес-отношений в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 10 мая.

В частности, Кабмин утвердил риск-ориентированный подход к осуществлению проверок бизнеса. Этот подход предполагает анализ рисков деятельности предприятий и проверку только наиболее рисковых объектов, которые могут иметь нарушения.

Также Кабмин принял концепцию саморегулирования в Украине. Саморегулирование бизнеса позволит предприятиям объединяться в саморегулируемые организации и забрать у государства функции регулирования различных сфер производства.

Кроме этого, в правительстве запустили пилотные проекты обеспечения кредитов для малых предприятий и ввели меры для поддержки малого и среднего бизнеса.

Напомним, более половины (58%) представителей малого и среднего бизнеса в Украине считают государство преградой и ограничением для своей деятельности, в то время как еще 28% – врагом.

Громадське