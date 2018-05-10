Автогаз продолжает дорожать

В период с 8 по 10 мая ряд автозаправочных сетей повысил цены на автогаз.

Об этом сообщает enkorr.

В сетях "Овис" и ZOG стоимость СУГ выросла на 60 коп./л и 20 коп./л – до 12,90 грн/л и 12,75 грн/л, соответственно.

В сети Shell автогаз подорожал на 13 коп./л, – до 12,87 грн/л.

"Автотранс", "БРСМ-Нафта", ОККО и "Нефтек" повысили стоимость СУГ на 1–30 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 10 мая составила 12,93 грн/л (+2 коп./л).

Напомним, в период с 5 по 7 мая большинство автозаправочных сетей повысили цены на автогаз.

Экономическая правда