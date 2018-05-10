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Uber начнет доставлять еду дронами

Четверг, 10 мая 2018, 15:05
 

Uber в тестовом режиме запустила доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Дары Хосровшахи.

По его словам, доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти до 30 минут.

Испытания пройдут в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом. 

Вместе с Uber в программе, одобренной американскими властями, участвуют Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.

Напомним, Uber планирует в новой версии скрыть места посадки и высадки пассажиров.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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