Uber начнет доставлять еду дронами
Четверг, 10 мая 2018, 15:05
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Uber в тестовом режиме запустила доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Дары Хосровшахи.
По его словам, доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти до 30 минут.
Испытания пройдут в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом.
Вместе с Uber в программе, одобренной американскими властями, участвуют Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.
Напомним, Uber планирует в новой версии скрыть места посадки и высадки пассажиров.
Экономическая правда