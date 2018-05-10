Минэнергоугля предлагает не повышать цену на газ для населения

Министерство энергетики и угольной промышленности предложит правительству сохранить цену на газ для населения на текущем уровне.

Об этом сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы продлили действие 187-го постановления до 1 июня, до 1 июня цена не может измениться. Если с 1 июня не появится никакое постановление, то цена PSO (специальные обязательства, Public service obligation - ЭП) будет такая же, как и коммерческая. Независимо от НАК "Нафтогаз", - сказал он.

"Министерство энергетики подаст на рассмотрение Кабмина постановление, в котором предлагается неизменная цена на газ для населения", - добавил Насалик.

Как сообщалось, в конце марта Кабмин продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до конца мая 2018 года.

Ранее постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что координационный совет по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе в ближайшие несколько недель рассмотрит вопрос тарифообразования на газ.

В марте Кабинет министров продлил спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению, а также оставил неизменным тариф до июня 2018 года.

Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ред).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Экономическая правда