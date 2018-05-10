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Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Четверг, 10 мая 2018, 09:25

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 10 мая на уровне 26,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,12 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1613 гривни.

Напомним, НБУ повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 8 мая на уровне 26,29 гривни.

Экономическая правда

НБУ гривня
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