Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 10 мая на уровне 26,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,12 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1613 гривни.

Напомним, НБУ повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 8 мая на уровне 26,29 гривни.

Экономическая правда