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55% украинцев пользуются интернетом со смартфонов — исследование

Вторник, 1 мая 2018, 14:00

В 2018 году около 54,5% населения пользуются мобильными устройствами для выхода в интернет.

Об этом сообщает MMR.

 

По даннымкомпании Kantar TNS, интернет-население в Украине в 2018 году выросло на 7 процентных пунктов. Если в 2017 году 63% населения пользовалось интернетом, то в этом году этот показатель увеличился до 70%.

 

В 2018 году около 54,5% населения пользуются мобильными устройствами для выхода в интернет. Мобильные устройства являются основным способом для выхода в интернет у 45% пользователей — это на 17% больше, чем в прошлом году.

В среднем у пользователя в Украине установлено 40 приложений на смартфоне. Самыми популярными являются Viber, YouTube, Chrome, Gmail и Facebook.

 
 

интернет мобильная связь
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