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Азиатский лоукостер может запустить рейсы в ряд украинских городов

Вторник, 1 мая 2018, 16:07
 

Эмиратская авиакомпания flydubai рассматривает вариант запуска рейсов в аэропорты Львова, Харькова, Днепра и Запорожья.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал вице-президент компании Джейхун Эфенди.

"Запускаем новый рейс из Кракова (Польша), очень близко подошли ко Львову. Может, запустим новый рейс и оттуда. Но это произойдет не раньше 2019 года", - сообщил он.

Что касается других украинских региональных аэропортов, то, как и прежде, в flydubai говорят о планах в отношении Харькова и Днипра.

"Мы бы очень хотели начать летать из Харькова и Днипра. Рассматриваем и Запорожье. Однако в Днипро зайти очень тяжело, хотя там аэропорт не загружен. Как мне кажется, Днипро - это отдельная страна в стране", - посетовал Эфенди.

Напомним, в 2016 году flydubai увеличила частоту рейсов из Киева и Одессы в Дубай.

авиаперевозки Авиакомпании ОАЭ
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