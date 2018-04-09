В ЕС прокомментировали возможность синхронных с США санкций против россиян

Евросоюз и США самостоятельно принимают свои санкции в отношении России, несмотря на взаимные консультации.

Об этом "Интерфаксу" в понедельник заявил один из официальных представителей ЕС, отвечая на вопрос о влиянии последних американских санкций на возможные соответствующие решения Евросоюза.

"Мы приняли к сведению объявленные Соединенными Штатами меры. Притом, что ЕС и Соединенные Штаты тщательно консультировались относительно санкций в отношении России, всегда было понятно, что любое решение о санкциях принимается каждой стороной (самостоятельно - Ред.)", - заявил собеседник агентства .

"Любое решение о возможных санкциях Совет ЕС должен принимать единогласно", - добавил он.

Напомним, США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

К санкционного списка, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что ЕС должен синхронизировать с США санкции против РФ.

Европейская правда