"Русал" Дерипаски может объявить дефолт из-за санкций США

Акции "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски обвалились на 46,9% на предупреждении компании о возможном техническом дефолте по ряду кредитов из-за санкций в отношении компании со стороны США.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает "РИА Новости".



К 10:09 акции "Русала" падали на 29,71% — до 19,9 рубля (уже падали на 46,9% — до 15,04 рубля), также падали подконтрольные Олегу Дерипаске En+ Group (акции компании снизились на 18,25%), и группа "ГАЗ" (акции компании снизились на 0,07%).

Ранее "Русал" сделал сообщение на Гонконгской фондовой бирже о том, что компания может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

Как известно, в конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в которой перечислены именаприближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

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