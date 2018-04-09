Цены на нефть растут после падения в пятницу

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное повышение после падения в пятницу.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,28 доллара (0,42%) - до 67,39 доллара за баррель. В прошлую пятницу контракты упали в цене на 1,22 доллара (1,79%) - до 67,11 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,25 доллара (0,4%) - до 62,31 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на 1,48 доллара (2,33%) - до 62,06 доллара за баррель.

Участники нефтяного рынка опасаются, что объявленные США пошлины на ряд товаров китайского экспорта и последующие ответные меры Китая могут нанести вред мировой экономике, сократив спрос на топливо.

"Китай устранит торговые барьеры, потому что это будет правильно", - заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter.

"Налоги станут справедливыми, и мы заключим сделку по поводу защиты прав на интеллектуальную собственность. При этом Си Цзиньпин и я всегда останемся друзьями", – добавил он.