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Укр / Рус

Украинский сервис попал в сотню лучших программных комплексов для бизнеса

Суббота, 7 апреля 2018, 16:30

В рейтинг ста лучших компаний-разработчиков в IT от американской площадки для поиска бизнес-решений G2 Crowd попал одесский сервис Serpstat.

Об этом сообщает MC Today.

Serpstat занял 70 позицию в топ-100.

Компания занимается комплексным анализом сайтов клиентов и их конкурентов.

В 2013 году Serpstat представлял из себя внутренний инструмент в агентстве интернет-маркетинга Netpeak.

Через три года сервис вырос в отдельную SEO-платформу. Serpstat предоставляет услуги по анализу сайтов, ключевых фраз, ссылок, мониторингу конкурентов и другим задачам.

Первое место в списке G2 Crowd заняла Slack Technologies, разработчик одноименного мессенджера. На втором – Shopify, а на третьем – Google. Также в первую пятерку вошли Mailchimp и Salesforce.

Serpstat – единственные украинцы в списке.

Напомним, устройство Petcube Bites получило премию платформы Product Hunt Golden Kitty Awards в номинации "Самый странный продукт года", обогнав при этом "The Boring Company" Илона Маска.

бизнес IT
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