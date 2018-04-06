Аукцион НБУ "притормозил" укрепление гривни
Пятница, 6 апреля 2018, 17:10
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6 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,98-26,02 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,98-26,02 гривни;
Евро - 31,88-31,93 гривни;
Российский рубль - 0,4494-0,4504 гривни.
Как сообщалось, НБУ вышел на межбанк с аукционом и выкупил 50,7 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,0477 гривни.
Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 6 апреля начались с повышения котировок курса гривни с 25,92-25,97 за доллар до 26,03-26,06 за доллар.
Экономическая правда