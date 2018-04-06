Аукцион НБУ "притормозил" укрепление гривни

6 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,98-26,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,98-26,02 гривни;

Евро - 31,88-31,93 гривни;

Российский рубль - 0,4494-0,4504 гривни.

Как сообщалось, НБУ вышел на межбанк с аукционом и выкупил 50,7 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,0477 гривни.

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 6 апреля начались с повышения котировок курса гривни с 25,92-25,97 за доллар до 26,03-26,06 за доллар.

Экономическая правда