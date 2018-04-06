Украинцы вдвое чаще стали покупать б/у автомобили

Продажи импортных автомобилей с пробегом в марте увеличились на 87% по сравнению с мартом 2017 года до 7,4 тысячи.

Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

По информации ассоциации, увеличение доли б/у автомобилей на рынке связано с тем, что в этом году заканчивается действие пониженного акциза на импорт легковых б/у автомобилей.

Еще одной причиной увеличения продаж подержанных автомобилей ассоциация считает снижение средней цены предложения по таким авто, поскольку под льготу в 2018 году попадают уже и 8-летние автомобили.

Наибольшим спросом в марте пользовались автомобили европейского производства.

Лидирующую позицию занимает Volkswagen (1252 единицы). Второе место в рейтинге — у автомобилей марки Renault (1126 единиц). Замыкают лидерскую тройку автомобили Skoda (696 единиц).

Как сообщалось, в первом квартале 2018 года в Украине было реализовано 19,3 тысячи новых легковых автомобилей, лидером рынка стал Volkswagen Golf.

Напомним, в марте 2018 года украинцы приобрели 6,8 тысяч новых легковых авто, что на 6,5% меньше относительно предыдущего года..

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