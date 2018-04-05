Нардепы помогут КГГА взять под контроль теплосети Киева

Депутаты парламентского топливно-энергетического комитета Верховной Рады одобрили проект закона, который позволит КП "Киевтеплоэнерго" работать и продавать киевлянам тепло и горячую воду по лицензии и тарифам ПАО "Киевэнерго".

Об этом сообщает Delo.ua.

Автором законопроекта выступил Дмитрий Белоцерковец, соратник киевского мэра Виталия Кличко.

Законопроект предлагает решение ситуации, в которую попала Киевская городская государственная администрация, которая в 2018 году возвращает себе управление киевскими ТЭЦ и теплосетями.

Согласно действующему законодательству, коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" нужно несколько месяцев, чтобы получить лицензию на производство и поставку тепла населению и другим потребителям.

Белоцерковец заявил, что "Киевтеплоэнерго" в 2018 году получит инвентаризованное имущество, на которое перестанут действовать тарифы для частного "Киевэнерго".

"Основная цель законопроекта — возможность получать плату по тарифам, пока не будет решения по новым тарифам", — заявил депутат на заседании парламентского комитета.

По его словам, без лицензии и тарифов для коммунального предприятия в Киеве будет отключена и вода, и энергоснабжение.

Замглавы КГГА Петр Пантелеев рассказал, что для "Киевтеплоэнерго", как нового предприятия, нужно рассчитать тарифы на основании фактических затрат.

Однако из-за сложности и масштабности киевского энергокомплекса КГГА предлагает на законодательном уровне урегулировать переходной период — разрешить использовать во время переходного периода тарифы существующей компании для новой.

"Эта практика может затем использоваться для других городов", — подчеркнул киевский чиновник.

Депутаты поддержали инициативу Белоцерковца и одобрил законопроект к первому чтению.

Однако ко второму чтению предлагается точнее прописать, что переходной период работы без лицензии, на основании тарифов для другой компании, не должен превышать одного года.

Напомним, в 2017 году закончился договор города с "Киевэнерго" об использовании целостного энергетического комплекса столицы.

КГГА продлевала действие договора до конца отопительного сезона 2017-2018 годов.

К новому отопительному сезону тепловое хозяйство Киева будет готовить уже коммунальное предприятие "Киевтеплосети". Однако, как обнаружилось, у предприятия нет для этого полномочий — нет ни лицензии, ни утвержденных тарифов.

Тем не менее городской совет одобрил выделение свыше 1 млрд грн на поддержание коммунального предприятия в первые месяцы работы.