ICU отсудила 2,7 миллиарда гривен у "Донецкстали"

Фонд компании ICU требовал взыскать с металлургического предприятия "Донецксталь" Виктора Нусенкиса 2,749 миллиарда гривен задолженности по договорам непокрытых аккредитивов, заключенным с ВТБ Банком еще в 2011 году.

Об этом сообщает FinClub.



В рамках этого договора банк открыл 19 аккредитивов в 2011-2012 годы. К августу 2017 года по ним сформировалась задолженность в трех валютах: 1,294 млрд гривен, 22,7 млн евро и 11,8 тыс долларов. Долг по процентам: 514,9 млн гривен, 6,3 млн евро и 397 долларов.



В августе 2017 года ВТБ Банк переуступил ICU права требования по кредитным договорам и договорам залога за 15,5 млн долларов (394,3 млн гривен).

После того, как "Донецксталь" отказалась погасить задолженность перед новым кредитором, компания ICU пошла в суд.



19 марта ее иск был удовлетворен полностью. С "Донецкстали" разрешено взыскать 2,749 млрд гривен: 1,294 млрд гривен – тело кредита, 514,9 млн гривен – проценты, 940,2 млн гривен по долгу в евро (29 млн евро тело и проценты), 321 тыс гривен по долгу в долларах (12,2 млн долларов – тело и проценты).

Отметим, что Фонд гарантирования вкладов физлиц на аукционе 15 марта продал задолженность компаний группы "Донецксталь" за 331,288 млн гривен фонду "Глори", которым управляет КУА "Инвестиционный капитал Украина".



Руководителем фонда является Руслан Кильмухаметов, нынешний директор ICU по рынкам долгового капитала.

Экономическая правда