Глава правления рассказал, зачем в "Ощадбанк" вливают десятки миллиардов

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный перечислил причины многомиллиардной докапитализации государственного Ощадбанка в 2014-2017 годах.

Об этом он заявил в интервью Экономической правде.

"Во-первых, аннексия Крыма и, соответственно, экспроприация собственности и активов банка, создает для нас дыру в балансе в 1,4 млрд долларов. Ни один банк не потерпел подобных потерь", - заявил Пышный.

"Мы до сих пор чувствуем негативное влияние на показатели банка в связи с тем, что были утрачены валютные активы. И эти риски до cих пор находятся в балансе банка. Они зарезервированы, но до этого времени влияют на финрезультат", - сказал он.

Вторым фактором потребности в докапитализации Пышный назвал убытки из-за войны на Донбассе.

"Банк потерял в Крыму 299 отделений, в Луганской и Донецкой области - еще 700. Это не просто потеря отделений, это потеря бизнеса, а также заемщиков, которые со своим бизнесом оказались на оккупированной территории. И эти потери требовали резервирования", - заверил Пышный.

"В-третьих, экономический кризис, девальвация. Структура проблемного кредитного портфеля, сформированного до 2014 года - это преимущественно валютные активы. Из-за девальвации кредитная нагрузка растет, качество портфеля ухудшается, залог обесценивается", - сказал он.

Кроме того, НБУ усилил давление на банковскую систему изменением нормативных требований.

"НБУ, преодолевая последствия банковского кризиса, усиливает регуляторные требования, вводит международные стандарты финансовой отчетности. Все эти решения так или иначе влияют на оценку качества активов, в том числе и сформированных до 2014 года", - заявил Пышный в интервью ЭП.

Он рассказал, потребуется ли банку докапитализация в 2018 году.

"Это зависит от курса и влияния валютной позиции, токсичных активов, которые до сих пор находятся на балансе банка", - резюмировал председатель правления Ощадбанка.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Андрей Пышный: Если "Укрпочта" хочет быть банком, то банкам нужно дать торговать чайниками и гречкой

Экономическая правда