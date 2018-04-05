Кабмин сорвал сроки подготовки бюджетной декларации

Кабмин не уложился в установленные законом сроки подготовки бюджетной декларации и перенес их вопреки нормам действующего законодательства.

Бюджетная декларация готовится Министерством финансов и определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на следующий год. С ее подготовки начинается старт бюджетного процесса.

"Правительство приняло решение о том, что проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы (Бюджетная декларация) должен быть разработан Минфином и представлен на рассмотрение правительства до 15 мая 2018 года", - сообщило Министерство финансов в своем официальном пресс-релизе.

Соответствующее протокольное решение Кабмин принял на своем заседании 4 апреля.

Копия решения есть в распоряжении "Экономической правды".

"Минфину, Минэкономразвития совместно с главными распорядителями средств государственного бюджета разработать до 15 мая проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы", - говорится в нем.

Также МЭРТ в течение недели должна подготовить макропрогноз на 2019-2021 годы и подать его Минфину "для осуществления расчета показателей бюджета".

Процедура подготовки и сроки представления бюджетной декларации определяются Бюджетным Кодексом и законом "О регламенте Верховной Рады".

"Кабинет Министров Украины не позднее 1 апреля года, предшествующего плановому, рассматривает и одобряет проект Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период и в трехдневный срок представляет в Верховную Раду", - говорится в ст. 33 Бюджетного кодекса.

Аналогичная норма прописана и в законе о регламенте. Совет рассматривает декларацию по специальной процедуре, определенной Регламентом.

Согласно действующему законодательству, нормативно-правовые акты Кабмина имеют подзаконный характер, то есть принимаются во исполнение законов и Конституции.

Протокольное решение Кабмина имеет более низкую юридическую силу чем БК и закон о регламенте, и в данном случае противоречит действующему законодательству.

В прошлом актами Кабинета министров, имевшие силу закона, были декреты. Они издавалась в 90-х годах и большинство из них на сегодня утратили силу.

31 января правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" о введении в Украине среднесрочного бюджетного планирования.

Законопроектом, кроме прочего, предлагается перенести сроки одобрения Бюджетной декларации Кабинетом министров до 1 июня.

В середине февраля законопроект зарегистрирован в парламенте под номером №8044. В сессионном зале он не рассматривался.

Галина Калачова, ЭП