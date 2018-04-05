Монополия Коломойского в авиа не давала развиваться экономике - Аслунд

Монопольное положение авиакомпаний Коломойского и его связи с властью блокировали заход западных лоукостеров в Украину.

Об этом написал в своей статье на KyivPost старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Украина - привлекательное туристическое направление, безвизовое для европейцев. Львов должен соревноваться с Прагой и Краковом. Но ему не хватает авиасообщения", - пишет Аслунд.

"В течение многих лет авиакомпании, контролируемые олигархом-миллиардером Игорем Коломойским, успешно боролись против захода бюджетных авиакомпаний, таких как Ryanair и Wizz Air, благодаря связям в государственных органах", - заявил он.

"Похоже, благодаря большей прозрачности Украины, ситуация меняется, и это позволяет выявить виновных. Свободные путешествия во многом стимулировали бы украинскую экономику благодаря большему туристическому доходу, более тесным контактам и более дешевым путешествиям для украинцев", - сказал Аслунд.

Как известно, Игорь Коломойский является одним из конечных бенефициаров компании "Международные Авиалинии Украины".

Ранее в Украине работали подконтрольные Коломойскому компании "Днипроавиа", "Аэросвит", "Донбассаэро" и "Роза ветров".

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

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