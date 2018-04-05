Цена на нефть Brent поднялась выше 68 долларов

Цены на нефть в ходе азиатских торгов в четверг растут - инвесторы запоздало реагируют на позитивные данные о сокращении товарных запасов в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Накануне нефть подешевела из-за опасений эскалации торгового противостояния США и Китая и влияния их споров на другие страны.

Цена фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 в четверг увеличилась на 0,34 доллара (0,50%) - до 68,36 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг поднялась на 0,30 доллара (0,47%) - до 63,67 доллара за баррель.

Накануне июньская Brent подешевела на 0,10 доллара (0,2%), до 68,02 доллара за баррель, WTI - на 0,14 доллара (0,2%), до 63,37 доллара за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,62 млн баррелей, при том что эксперты ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.

Резервы бензина снизились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 538 тыс. баррелей.