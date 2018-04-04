Трамп не поддерживает строительство "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на этой неделе с лидерами стран Балтии заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода "Северный поток 2".

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, просивший не называть его фамилию, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент вновь заверил, что ему не нравится то, что работа над этим проектом продолжается. И Германия играет в этом деле большую роль", - отметил он.

При этом собеседник журналистов отметил, что на переговорах "не затрагивался вопрос о возможных санкциях, связанных с "Северным потоком 2".

Он пояснил, что с точки зрения США этот проект газопровода не поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность.

"Все (Трамп и лидеры стран Балтии - ИФ) согласились, что нужно, чтобы это ("Северный поток 2" – Ред.) было остановлено", - добавил представитель Белого дома.



Накануне в Белом доме прошла встреча Трампа с президентами Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Далей Грибаускайте и Латвии Раймондсом Вейонисом.

Консорциум Nord Stream, размещенная в Швейцарии "дочка" российской государственной компании "Газпром", намерен построить газопровод протяженностью 1200 км по дну Балтийского моря в Германию.

Его запланированный маршрут пройдет через экономические зоны Финляндии и Швеции, а также через 139 км территориальных вод Дании, сосредоточивая почти весь экспорт российского газа в Европу на одном маршруте.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Германия, главный бенефициар проекта, поддерживает "Северный поток-2" по экономическим соображениям, заявив, что он прибавит ресурсов на рынке и снизит цены.

В июне Европейская комиссия попросила государства-члены предоставить ей мандат на ведение переговоров непосредственно с Россией. Для предоставления мандата необходимо получить квалифицированное большинство, то есть разрешение должны дать 21 из 28 стран ЕС.