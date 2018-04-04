Утвержден новый состав комитета по отбору руководителей госпредприятий

Кабинет министров на заседании в среду принял решение о создании и утверждении состава нового Номинационного комитета по отбору руководителей госпредприятий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

В состав комитета по назначению, кроме самого Саенко, войдут: первый заместитель председателя МЭРТ Максим Нефьодов, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, представитель соответствующего органа управления и с согласия четыре независимых эксперты с правом совещательного голоса.

Среди них: Шевка Аджунер (председатель Представительства ЕБРР в Украине), Йоста Люнгман (представитель МВФ), Джейсон Бретт Пеллмар (Региональный менеджер МФК в Беларуси, Молдове и Украине), Альгирдас Шемета (Бизнес-омбудсмена).

"На ближайшем заседании планируем назначить Руководителя и Секретаря Комитета, а также рассмотреть план проведения конкурсного отбора", - написал Саенко.

Ранее сообщалось, что изменение процедуры назначения руководителей госпредприятий и членов их набсоветов предоставит больше полномочий правительству.

Экономическая правда