Межбанк закрылся незначительным снижением гривни
Среда, 4 апреля 2018, 17:25
powered by lun.ua
4 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,27 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,25-26,27 гривни;
Евро - 32,28-32,30 гривни;
Российский рубль - 0,4541-0,4550 гривни.
Напомним, 4 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,21-26,25 гривни за доллар.
Экономическая правда