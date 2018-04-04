В "Ощадбанке" рассказали, почему массово закрывают отделения

Государственный Ощадбанк закрывает отделения исходя из показателей экономической эффективности.

Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный в интервью Экономической правде.

"Главный критерий - экономическая эффективность и экономическая обоснованность нашего присутствия в том или ином регионе. Мы понимаем, что поскольку банк продолжает процесс модернизации, то филиал - это точка, куда должны быть направлены инвестиции, чтобы ее развивать", - сказал он.

По словам Пышного, сеть отделений Ощадбанка продолжит сокращаться.

"Абсолютно вся сеть филиалов, которая подпадает под сокращение, является экономически неэффективной. Львиная доля отделений "Ощада" находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга, которые определяют оптимальное местонахождение отделения с точки зрения бизнеса", - заявил председатель правления Ощадбанка.

По его словам, отделения нового формата показывают гораздо лучшие экономические результаты.

"За три года мы создали 600 отделений нового формата. В некоторых случаях их эффективность выше в два раза. В среднем в системе они работают на 40% лучше, чем филиалы традиционного формата", - сказал Пышный.

Он добавил, что решение о закрытии отделения принимается после коммуникации с местными органами власти.

"Мы объясняем свою аргументацию и говорим: смотрите, если вам нужно, чтобы здесь функционировало отделение и вы считаете, что оно вам необходимо, мы бы хотели, чтобы в этом отделении обслуживались клиенты, крестьянские и фермерские хозяйства, бюджетные организации. Дайте нам малейшее основание остаться там. В 3/4 случаев - это безрезультатно. Мы принимаем решение о закрытии филиалов", - заявил он.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Андрей Пышный: Если "Укрпочта" хочет быть банком, то банкам нужно дать торговать чайниками и гречкой

Экономическая правда