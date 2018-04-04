Минэнергоугля повысило цену на уголь из госшахт

Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, производимый государственными угледобывающими предприятиями.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на документ пресс-службы Минэнергоугля.

"Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, производимый государственными угледобывающими предприятиями, на 4,5% (на 110 грн/тонна) — до 2535 грн/тонна (без НДС и затрат на транспортировку) со 2 апреля", — сообщается в документе.

По данным Минэнергоуля, прогнозная себестоимость производства угля на госшахтах в 2018 году составит 2 937,3 грн за тонну.

"Учитывая указанное, индикативная цена 1 тонны угля для ГК ТЭС и ТЭЦ Украины должна составлять 2 535 грн за тонну (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 Ккалл", — сказано в документе.

В ведомстве указывают, что такая цена соответствует цифре, рассчитанной по методике НКРЭКУ ("Роттердам+") для декабря 2017 — марта 2018 году. Вместе с тем, по данным Минэнергоуля, себестоимость производства угля на госшахтах еще выше — 2937,3 грн/тонна.