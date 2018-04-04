Газпром заявил о финальной стадии строительства "Турецкого потока"

"Газпром" уже через месяц завершит строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток", предназначенной для перевода снабжения западной части Турции на прямые поставки из России вместо украинского транзита.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55 процентов общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку. Так что все идет по плану", - заверил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер

Турецкий поток — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительство морского участка Турецкого потока началось в мае 2017 года. В Газпроме заявляют, что проложено уже половину морского участка Турецкого потока. Суммарно по двум ниткам построено около 930 км газопровода.

По данным НАК Нафтогаз Украины, запуск газопровода Турецкий поток лишит Украину ежегодных доходов от транзита газа в размере 0,5 млрд долларов.

Экономическая правда