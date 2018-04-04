Официальный курс: гривня потеряла позиции

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 26,33 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,40 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5761 гривни.

Напомним, 3 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,29 гривни за доллар.

Экономическая правда