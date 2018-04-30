Украина увеличила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-марте 2018 года возросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 44 млрд 542,6 млн кВт-ч.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции за этот период сократили выработку электроэнергии на 7,6% – до 21 млрд 982,9 млн кВт-ч.

Тепловые электростанции, а также теплоэлектроцентрали и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 16,1% – до 17 млрд 613,9 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции в январе-марте 2018 года увеличили производство на 27% – до 4 млрд 35,7 млн кВт-ч, блок-станции – на 3%, до 377,3 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за первый квартал возросло на 29,5% – до 532,8 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 49,4% (в январе-марте 2017 года – 55,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 39,5% (35,4%), ГЭС и ГАЭС – 9,1% (7,4%), блок-станций – 0,8% (0,9%), альтернативных источников – 1,2% (1,0).

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (на 596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч.