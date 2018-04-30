Перегруженные фуры "убивают" украинские дороги — Укрдоринвест

Один из факторов, негативно влияющих на качество дорог в Украине, — это перегруженные фуры.

Об этом в статье для ZN.UA пишет Елена Криворучко, директор ГП "Укрдоринвест".

По ее словам, недавно в компании смогли зафиксировать антирекорд — при допустимом весе в 40 т грузовик вез более 200 т продукции. И по основным магистралям могут проехать тысячи перегруженных фур.

"Перегрузка транспорта — это прямое нарушение закона. Например, в США за этим следят полиция и другие контролирующие органы, а дальнобойщики становятся на специальные весы каждый раз, как получили новый груз. И в случае перегрузки могут вообще отказаться везти ту часть партии, которая выходит за допустимые пределы, потому что это грозит им немалыми штрафами", - пишет она.

"Однако в Украине на сегодняшний день практически нет комплексов для взвешивания автотранспорта. При этом даже идеальная и качественная дорога вряд ли в состоянии пережить год-два, если каждый день по ней будут двигаться перегруженные фуры", — отмечает эксперт.

Поэтому, по ее мнению, необходимо внедрение системы весового контроля.

"Сегодня это один из краеугольных камней успеха реформирования дорожной сферы. Дело в том, что можно построить любую дорогую, но она все равно разрушится раньше гарантийного срока, если по ней каждый день будут ездить сотни машин, нарушающих весовые нормы", - пишет Криворучко.

"В Украине необходимо внедрять практику весового контроля и вводить большие штрафы для нарушителей, только это заставит предпринимателей думать об оптимизации логистических цепей", — говорится в статье.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил компании Нибулон и Bunge в том, что они отправляют по украинским дорогам фуры со значительными перегрузами.

30 августа Кабинет министров Украины изменил порядок осуществления габаритно-весового контроля на автодорогах.