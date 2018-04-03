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Объем торговли Украины с Россией вырос впервые за 4 года

Вторник, 3 апреля 2018, 20:00
 

Показатели внешнеэкономической деятельности Украины и Российской Федерации в 2017 году выросли впервые с 2013 года.

Об этом свидетельствуют подсчеты компании YouControl, основанные на данным Госстата.

По подсчетам аналитиков компании, за 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза.

Однако в 2017 году наблюдается оживление торговых отношений.

 

В частности, в 2017 году импорт российских товаров вырос на 40% (с 5,1 млрд долларов до 7,2 млрд долларов).

Наибольшую долю в нем занимают нефть, удобрения и черные металлы.

Кроме того, в прошлом году на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% – свинца из России. Импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.

 

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10% (с 3,5 млрд долларов до 3,9 млрд долларов).

В прошлом году Украина больше продавала минеральной и химической продукции, машин и оборудования. Также из Украины отправилось на 163% больше жиров растительного и животного происхождения.

 

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торговля РФ импорт экспорт
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