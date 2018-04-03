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Польша договорилась с Тарутой о выкупе его заводов в Гданьске

Вторник, 3 апреля 2018, 17:20
 

Агентство развития промышленности Польши договорилось с народным депутатом Украины Сергеем Тарутой о выкупе его заводов, расположенных в Гданьске.

Об этом сообщается на сайте агентства ARP, передает "Громадське".

"Первый, самый важный этап переговоров о покупке агентством долей в Stocznia Gdańsk и GSG Towers (производитель башен для ветроэлектростанций - ред), принадлежащих украинскому инвестору, закончился. 28 марта этого года стороны подписали соглашение по основным условиям заключительной транзакции", - говорится в сообщении.

В агентстве сообщили, что интенсивные переговоры начались в январе 2018 года.

В то же время, первые контакты по возможности соглашения начались еще в прошлом году.

Подписание соглашения означает, что обе стороны согласовали основные условия сделки и временной график для достижения передачи контроля над компаниями ARP.

Стоимость сделки не раскрывается, но в сообщении сказано, что предложение имеет "рыночный характер".

"Завершение транзакции все еще требует ряда условий, согласованных обеими сторонами. Это потребует, корпоративного одобрения, а также положительного решения президента Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей об условиях концентрации", - уточняет польская сторона.

Получив контроль над Stocznia Gdańsk и GSG Towers ARP планирует должным образом использовать потенциал обеих компаний и опыт сотрудников.

Приоритетом бизнеса является стабилизация ситуации и, в конечном итоге, обеспечение обеих компаний стабильным, долгосрочным развитием на рынке судостроения и в сфере ветровой энергетики.

Около 81,05% акций Stocznia Gdansk SA принадлежит Gdansk Shipyard Group Sp.z o.o., которая контролируется народным депутатом Тарутой.

Остальные 18,95% акций принадлежат ARP. В компании GSG Towers Sp. z o. o., ARP и Gdansk Shipyard Group Sp.z o.o. имеют по 50% акций.

В обеих компаниях оперативный контроль принадлежит украинскому инвестору. На Гданьском судостроительном заводе работают около 140 человек, а на GSG Towers - около 430 человек.

Ранее сообщалось, что Польша может выкупить или национализировать судостроительную верфь Stocznia Gdańska, но сам Тарута отрицал возможность национализации.

Тарута Польша
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