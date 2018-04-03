Uber прекратил работу в Словакии
Вторник, 3 апреля 2018, 09:41
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Компания Uber прекратила работу в Словакии.
Об этом пишет ЦТС.
Иск в городской суд Братиславы подала столичная администрация лицензированных водителей такси в январе 2018 года.
По их заявлению, автомобили Uber не отвечают требованиям безопасности, а у водителей нет удостоверений профессиональных таксистов. Суд согласился с их доводами.
До этого Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным.
Таким образом, на Uber не распространяются некоторые льготы, и иск братиславских таксистов был полностью удовлетворен.
В Словакии работает национальный сервис заказа такси - Hopin Taxi.