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В Николаеве и Херсоне возобновятся речные пассажирские перевозки

Воскресенье, 29 апреля 2018, 18:00
 

Компания "Нибулон" с 15 мая открывает новый сезон пассажирских перевозок катерами по Южному Бугу, Днепру и Днепровскому заливу.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

С 15 мая будут осуществляться регулярные рейсы по маршруту Новая Каховка - Херсон, а с 18 мая - по маршруту Вознесенск - Ковалевка - Новая Одесса - Николаев.

Рейсы на Южном Буге будут выполняться по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам, а по Днепру - каждый день.

С 1 июня компания также запускает пассажирские рейсы между Николаевом и Кинбурнской косой, а также Очаковом.

На Кинбурнскую косу из Николаева пассажирские суда будут отходить от Каботажного мола, а место посадки/высадки в Очакове - центральный городской пляж, где установят плавучий причал компании длиной около 100 метров.

Напомним, Нибулон осуществляет реконструкцию судостроительно-судоремонтного завода для производства собственных судов нового поколения на подводных крыльях и пассажирских лайнеров.

Экономическая правда

Нибулон Днипро транспорт
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