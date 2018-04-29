Киев потратит дополнительно 1,2 миллиарда на ремонт дорог

Киевский городской совет внес изменения в бюджет города Киева на 2018 год и выделил дополнительно 1,2 миллиарда гривен на строительство, ремонт и реконструкцию дорог.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.

Еще 120 млн гривен депутаты направили на восстановление межквартальных проездов.

"Остатки бюджетных средств на начало года составляют 3 млрд гривен. Еще 800 млн гривен столица получит от таможенного эксперимента. И дополнительные 620 млн гривен - от перевыполнения доходной части бюджета в первом квартале 2018 года. Плюс государственные субвенции. Поэтому у Киева появилась возможность увеличить финансирование на те или иные отрасли и объекты", - прокомментировал председатель постоянной комиссии Киевсовета по бюджету Андрей Странников.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада продлила еще на один год - до 1 января 2019 - действие эксперимента, в рамках которого часть средств от перевыполнения планов региональных таможен по сбору средств направляется в спецфонды региональных бюджетов для ремонта дорог.

Государственная фискальная служба перечислила в рамках таможенного эксперимента регионам 12,312 млрд гривен в 2017 году.

Лидером стала Одесская таможня, которая направила в местный бюджет 2,35 млрд гривен, далее идут Киевская - 1,884 млрд гривен, Львовская - 1,115 млрд гривен, Киевская городская таможня - 1,039 млрд гривен, Донецкая - 1,028 млрд гривен.

Экономическая правда