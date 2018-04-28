У Ирана начались проблемы с продажей нефти — Bloomberg

Угроза возобновления санкций против Ирана ударила по продажам иранской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в шести компаниях, торгующих сырьем на Ближнем Востоке.

После заявлений президента США Дональда Трампа о готовности свернуть ядерную сделку с третьим по объемам добычи членом ОПЕК международные нефтетрейдеры начали избегать сделок по покупке "черного золота" в Исламской республике.

Трейдеры не хотят подписывать контракты на иранскую нефть и нефтепродукты со сроком действия после 12 мая - дедлайна для решения Трампа о том, следует ли снова ввести санкции.

Ряд трейдеров, покупающих иранскую нефть, ссылаются на то, что их текущие контракты содержат положения, которые позволяют им прекратить принимать грузы в случае повторного введения санкций.

Этим положением компании намерены воспользоваться, чтобы защитить свои деловые интересы в США от преследований, сообщили источники Bloomberg.

Некоторые транспортные компании, банки и страховщики также отказываются от нефтяных сделок с Ираном, срок исполнения которых выходит за пределы 12 мая, сказали трейдеры.

Трамп еще во время предвыборной кампании обещал пересмотреть сделку с Ираном, которую назвал "худшей в истории США", а первый год его работы в Белом доме свидетельствует, что свои обещания он стремится выполнить, говорит Ричард Нефью, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

На март 2018 года Иран добывал 3,8 млн баррелей в сутки - 12% от общего производства в ОПЕК, в которой он уступает по объемам лишь Саудовской Аравии (9,9 млн) и Ираку (4,3 млн).

Больше половины иранской нефти - 2 млн баррелей в сутки - уходит на экспорт. Это вдвое больше, чем во время действия санкционного режима.

Возобновление санкций, вероятно, уберет четверть этих поставок - около 0,5 млн баррелей в день, считает глава аналитической компании FGE Фереидун Фешараки.

Рынку, скорее всего, будет дан переходный период, - вероятно, 180 дней, - чтобы свернуть сделки, добавляет он.

Впрочем, добавляет Фешараки, вряд ли нефтяное эмбарго будет таким же эффективным, как то, что было введено в 2012 году: Евросоюз пока не изъявил желания согласованно присоединиться к санкциям.

Кроме того, неясной остается позиция Китая, который может увеличить закупки выпадающих иранских объемов.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который встретился с Трампом на этой неделе в Вашингтоне, сказал, что, по его мнению, американский лидер откажется от ядерного соглашения. Сам Трамп в ходе совместной пресс-конференции назвал существующее соглашение "ужасным" и "безумным".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп "проигрывает первый раунд" ОПЕКу на рынке нефти.

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