Fitch обновило кредитные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Прогноз рейтингов - "стабильный".

Помимо этого, рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "B-", краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте - на уровне "B".

Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне "B-", краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте - на уровне "B".

Рейтинги страны учитывают слабую внешнюю ликвидность, высокий уровень госдолга, структурные проблемы, в том числе слабый банковский сектор, а также геополитические и политические риски.

Вместе с тем агентство указывает на стабилизацию политического курса Украины, адекватный профиль выплат по долгу в краткосрочной перспективе и неоднократные примеры оказания стране двусторонней и многосторонней помощи.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", прогноз – "стабильный".

Как сообщалось, Украина и МВФ продолжают переговоры по приезду миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.