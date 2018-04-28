Литва выступает против строительства АЭС в Беларуси

Сооружение Белорусской АЭС в Островце сделает Минск еще более зависимым от Москвы.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Charter97.

"Атомная станция в Островце - это российские деньги и технологии, плюс стремление экспортировать энергию в страны Запада, но ни Литва, ни Польша ее импортировать не намерены. Такой масштабный и дорогой проект, как АЭС, все дальше и дальше толкает Беларусь в объятия Кремля, лишая Минск самостоятельности", - сказал он.

При этом министр добавил, что в Литве не имеют ничего против Беларуси, и считают важным вопрос экономического благосостояния и процветания этой страны.

Напомним, МИД Литвы вручил белорусскому послу Александру Королю ноту с просьбой как можно скорее предоставить детальную информацию о якобы пожарe 17 февраля на Белорусской АЭС.

Постоянные аварии на строящейся всего в 50 км от Вильнюса станции вызывают сомнения в ее безопасности, говорит литовская сторона. В Минске ответили, что Литва в пропагандистских целях использует информацию об инциденте на Белорусской АЭС.

Напомним, Сейм Литвы принял закон, согласно которому атомную электростанцию Беларуси, которая строится в Островецком районе страны, признано угрозой национальной безопасности Литовской Республики.

Подключить станцию к сетям планируется в середине 2019 года. Проект финансирует правительство России, а реализует его российская государственная корпорация ядерной энергетики "Росатом".

Европейская правда