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Укр / Рус

Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Пятница, 27 апреля 2018, 20:42

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 мая на уровне 26,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,61 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1762 гривни.

Напомним, 27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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Экономическая правда
Укр / Рус
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