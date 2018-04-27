Официальный курс: гривня продолжает укрепляться
Пятница, 27 апреля 2018, 20:42
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 мая на уровне 26,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,61 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1762 гривни.
Напомним, 27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,22 гривни за доллар.
Экономическая правда