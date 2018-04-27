"Нафтогазу" выплатят 24,5 миллиарда дивидендов

ПАО "Укргазвыдобування" и ПАО "Укртранснафта" перечислят своему акционеру в лице НАК "Нафтогаз Украины" 24,459 миллиарда гривен дивидендов, или 75% от полученной по результатам деятельности в 2017 году чистой прибыли.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, в период с 23 мая по 15 июня 2018 года "Укргазвыдобування" перечислит НАК 22,854 млрд гривен, а "Укртранснафта" – 1,604 млрд гривен.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом – до 30,472 млрд гривен.

"Укртранснафта" в 2017 году нарастила чистую прибыль на 40,8% – до 2,139 млрд гривен.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" на протяжении 2017 года выплатил 204,068 миллиона гривен своему руководству и наблюдательному совету.

Экономическая правда