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Гривня на межбанке ослабилась

Пятница, 27 апреля 2018, 17:25
 

27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,19-26,22 гривни;

Евро - 31,64-31,68 гривни;

Российский рубль - 0,4185-0,4193 гривни.

Напомним, 27 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

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