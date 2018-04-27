Гривня на межбанке ослабилась
Пятница, 27 апреля 2018, 17:25
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27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,22 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,19-26,22 гривни;
Евро - 31,64-31,68 гривни;
Российский рубль - 0,4185-0,4193 гривни.
Напомним, 27 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.
Экономическая правда