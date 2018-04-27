ГПУ назвала причины обысков в порту Фирташа

Генпрокуратурой проведен ряд обысков на предприятиях в рамках расследования умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на перемещение сельскохозяйственной продукции за пределы территории Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, приобретение сельскохозяйственной продукции предприятиями документально не было отражено, а для ее производства у компаний отсутствовали необходимые условия.

"Экспортируемой продукции закупается у населения за наличные, без соответствующего удержания налога на доходы физических лиц. Кроме того, указанными предприятиями не декларируется и соответственно не уплачивается налог на прибыль ", - отметили в ГПУ.

Ранее сообщалось, в Николаевском морском специализированном порту "Ника-Тера", который принадлежит Дмитрию Фирташу, прошли обыски. В Group DF обыски назвали несанкционированными.

Экономическая правда