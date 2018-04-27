В 2017 году в Борисполе сорвалось около 20% рейсов
В 2017 году в международном аэропорту Борисполь не вылетало или вылетало не по расписанию 19% всех рейсов.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на исследование AirHelp.
Согласно статистике компании, Борисполь возглавил антирейтинг по количеству сорванных и отложенных авиарейсов.
В то же время, лучше всех работал аэропорт Днепра. Там задержали или отменили лишь 2% рейсов.
Всего, по подсчетам компании, в 2017 году ежедневно в Украине отменялось или откладывалось около 17 авиарейсов.
"Постановление ЕС предусматривает компенсацию за отмену или задержку рейса, соединяющего украинские аэропорты со странами Европы в размере до 600 евро на одного пассажира", - говорится в исследовании.
В целом же авиакомпании задолжали украинским пассажирам около 2,1 миллиона евро за задержки в отправлении, из которых 1,5 миллиона выплатил столичный аэропорт Борисполь.
Напомним, среди украинских авиакомпаний пять лидеров осуществляют около 93% всех внутренних и международных рейсов.
Экономическая правда