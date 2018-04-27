Минфин предлагает проверять получателей государственной помощи
Министерство финансов представило для общественного обсуждения проект закона о верификации и мониторинга государственных выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В частности, этим законом министерство предлагает законодательно прописать механизм осуществления проверки получателей государственных выплат.
В Минфине надеются, что принятие этого закона в будущем сделает государственную помощь более адресной и уменьшит возможности для злоупотреблений при ее получении.
"Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине. Кроме того, это повысит адресность государственных выплат и оптимизирует бюджетные расходы ", - говорится в сообщении Минфина.
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Экономическая правда