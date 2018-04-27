Все разделы
Укр / Рус

Минфин предлагает проверять получателей государственной помощи

Пятница, 27 апреля 2018, 13:00
 

Министерство финансов представило для общественного обсуждения проект закона о верификации и мониторинга государственных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, этим законом министерство предлагает законодательно прописать механизм осуществления проверки получателей государственных выплат.

В Минфине надеются, что принятие этого закона в будущем сделает государственную помощь более адресной и уменьшит возможности для злоупотреблений при ее получении.

"Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине. Кроме того, это повысит адресность государственных выплат и оптимизирует бюджетные расходы ", - говорится в сообщении Минфина.

Читайте также: Монетизация субсидий: как "живые" деньги заставят украинцев экономить

Экономическая правда

Минфин соцвыплаты субсидии
powered by lun.ua
Материалы по теме
Госдолг Украины вырос на 600 миллионов долларов 26 апреля 2018, 18:47
Минфин предлагает повысить акциз на сигареты 20 апреля 2018, 19:00
Битва за "минималку": будет ли 4 200 19 апреля 2018, 09:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте