17 депо "Укрзализныци" могут быть переданы частным инвесторам

"Укрзализныця" рассматривает возможность передачи частным инвесторам от 13 до 17 депо.

Об этом заявил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть три группы депо: ремонтные, обслуживающие и смешанные. После того, как мы провели определенные виды расчетов, мы пришли к выводу, что 17 из 47 депо мы можем спокойно по натуральным показателям закрывать, а возможно - предлагать их для использования частным инвесторам", - отметил Рязанцев.

По его словам, УЗ рассматривает три основных сценария работы с неперспективными депо.

Согласно сценарию "сокращения количества депо до оптимально необходимого", 17 депо передаются на свободный рынок.

Это позволит сократить затраты на их обслуживание в размере около 350 млн грн в год и получить около 40 млн грн в год за счет аренды, но в то же время не позволит проводить дополнительные объемы ремонтов.

Также предлагается частичная дозагрузка ремонтами и освоение других работ.

Такой сценарий предусматривает дополнительные объемы ремонта вагонов в размере 12 тыс в год и получение дополнительных средств за счет их работы (рентабельность 30%).

Среди рисков - несвоевременное обеспечение таких депо трудовыми, финансовыми и материальными ресурсами, а также недополучение доходной части.

В то же время, по словам Рязанцева, наиболее вероятным для реализации ПАО считает "смешанный" сценарий.

Он предусматривает передачу на свободный рынок всего 13 депо.

Это позволит сократить затраты на их содержание в размере около 210 млн грн в год и получить около 25 млн грн в год за счет аренды.

При этом оставшиеся депо могут быть невостребованы на рынке из-за устаревшей ремонтной базы, а ПАО недополучит часть экономии и дополнительных средств от аренды.

Как отмечает ЦТС, глава компании "Лемтранс" Владимир Мезенцев выразил мнение, что либерализация рынка ремонта вагонов и допуск на него частных инвесторов существенно улучшили бы качество работ, выполняемых вагоноремонтными депо.

Приход частных инвестиций способствовал бы сокращению сроков ремонтных работ, снижению затрат на обслуживание одного вагона, позитивно бы отразился на социальной ситуации на этих предприятиях.

Он приводил в пример опыт своей компании, когда она в 2007 году взяла под управление вагоноремонтные депо "Волноваха" и "Днепродзержинск", имевших целый комплекс нерешенных производственных и социальных проблем.

За 10 лет благодаря инвестициям в объеме более 40 млн грн удалось на 90% обновить оборудование этих депо, реализовать проекты, направленные на энергосбережение, а также на улучшение условий труда.

Реализация инвестиционных проектов позволила более чем в 2,5 раза увеличить объемы выполняемых работ.