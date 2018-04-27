Предприниматели—пенсионеры освобождаются от уплаты ЕСВ — суд

Верховный суд пришел к выводу, что физические лица-предприниматели на пенсии освобождаются от уплаты единого социального взноса.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как сообщает портал Судебной власти, суд решил, что физические лица-предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают пенсию или социальную помощь.

В решении отмечается, что такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Верховный суд отметил, что освобождение физического лица-предпринимателя, избравшего упрощенную систему налогообложения, от уплаты единого взноса возможно при наличии двух условий: во-первых, такое лицо должно иметь статус пенсионера по возрасту или человека с инвалидностью; во-вторых, получать в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

С января по декабрь 2018 года размер минимального единого взноса составляет 819 гривен.