НБУ планирует расширить способы безналичной оплаты

Национальный банк Украины поддерживает необходимость расширения перечня платежных устройств и сервисов для возможности осуществления безналичной оплаты пользователями, используя не только физический платежный терминал.

Об этом НБУ сообщает у себя в Facebook.

"Доля безналичных операций с использованием платежных карт за последние три года увеличилась на 14 процентных пунктов и на конец 2017 года составила 39,3%. Количество торговых терминалов в Украине с начала 2015 года выросло на 30%. По результатам прошлого года их количество на 1 млн населения достигло 6 тыс штук, но в европейских странах этот показатель в несколько раз больше", - отметила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.





По её словам, в последние годы в Украине наблюдается стабильный рост объемов и доли безналичных операций, однако их активное развитие сдерживает недостаточно развитая платежная инфраструктура.

Отмечается, что НБУ сотрудничает с Минэкономразвития в направлении количественного и качественного обеспечения увеличения сети приема платежных карточек.

Экономическая правда