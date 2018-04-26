В морпорте Фирташа обыски ГПУ считают незаконными

Group DF называет обыски Генпрокуратуры в порту "Ника-Тера" несанкционированными.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

"Обыски в порту "Ника-Тера", которые проводятся Генеральной прокуратурой, не имеют под собой правовых оснований и являются очередной попыткой оказать давление на Группу и ее акционера. Обыски проводятся с грубым нарушением Криминально-процессуального кодекса и других законов Украины", - сообщает пресс-служба.

"В процессе проведения следственных действий неоднократно применялась грубая физическая сила в отношении сотрудников предприятия и в том числе, женщин", - добавляют в Group DF.

Сообщается, что работа порта заблокирована второй день подряд.

"Предприятие не может выполнять свои контрактные обязательства перед украинскими и иностранными клиентами. Это приводит к нанесению прямого ущерба как самому бизнесу, так и хозяйственной деятельности партнеров", - отмечают в пресс-службе.

По мнению Group DF, работа такого крупного инфраструктурного объекта как "Ника-Тера" существенно влияет на экономику региона и страны.

Отмечается, что предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе. Только за 2017 год налоговые отчисления порта составили более 250 миллионов гривен.

"Мы считаем, что подобные действия со стороны правоохранительных органов не только наносят ущерб Group DF и ее акционеру, но и унижают имидж страны, ухудшают бизнес-климат, мешают развитию бизнеса и препятствуют инвестициям", - отмечает пресс-служба.

"Предприятия Group DF и в частности, порт "Ника-Тера", работают строго в соответствии с украинскими законами и в полном объеме выполняют свои обязательства перед государством, сотрудниками и партнерами", - добавили там.

Отмечается, что группа намерена всеми законными способами защищать свои интересы в украинских и международных правозащитных институциях.

Ранее сообщалось, в Николаевском морском специализированном порту "Ника-Тера", который принадлежит Дмитрию Фирташу, проходят обыски.

Экономическая правда